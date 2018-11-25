الإرياني يطالب غريفيث بزيارة تعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

للوقوف على حجم الدمار الذي خلّفته مليشيا الحوثي، وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني طالب المبعوث الخاصّ لليمن مارتن غريفيث بأن يقوم بزيارة خاصة لمدينة تعز،

الإرياني أكّدَ أنّه على الرُّغمِ من الحالة الإنسانية الصعبة في مدينة تعز، إلا أنها ظلت خارج دائرة اهتمام الأمم المتحدة و هيئاتها الإغاثية والإنسانية.

المسؤول اليمني نوّه أنّ المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار المستمرّ منذ أربعة أعوام، قُوبل بالتجاهل من المجتمع الدولي الذي لم يبذل أي جهود لرفع الحصار و لم يسْعَ لإنهاء معاناة أبناء المحافظة.



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