ارتفاع عدد قتلى سيول العراق إلى 21

أخبار الآن | البصرة - العراق (وكالات)



ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في العراق إلى 21 قتيلًا وعشرات المصابين .. وسط مناشدة مفوضية حقوق الإنسان العراقية للأمم المتحدة والدول العربية بمساندة ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح عددًا من محافظات البلاد منذ يومين.

وكشف قائم مقام قضاء الفاو جنوبي البصرة، وليد الشريفي، عن تعرض 70 بالمئة من القضاء للغرق من جراء السيول المدمرة، التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات وتشريد المئات.



وأوضح أن ما يزيد على 150 منزلا تعرض للغرق، حيث بلغ ارتفاع المياه نحو 50 سم في تلك المنازل من جراء موجة الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة، التي شهدها الفاو، مساء السبت.

أزمة السيول الجديدة كشفت حجم الإخفاق الإداري المصحوب بفساد مالي في عمل الحكومات المحلية للمحافظات المنكوبة.



وعلى مدى عقد من الزمن، لم تنجح هذه الحكومات في إنشاء سدود تجنب السكان ويلات الهجرة القسرية وغرق ممتلكاتهم، رغم أن محافظة واسط على سبيل المثال، تجتاحها السيول كل عام بشكل متكرر.



ودعم هذا الأمر المطالب البرلمانية والشعبية بإلغاء مجالس المحافظات، واعتماد نظام إداري جديد بسبب الأموال المهدرة في عملها.



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