إصابة 50 شخصا في قصف لمسلحين على حلب سبب حالات اختناق

أخبار الآن| بيروت - لبنان- (رويترز)

أصيب خمسون شخصا بحالات اختناق جراء قصف نفذه مسلحون على مدينة حلب يوم السبت وفق وسائل اعلام النظام السوري.

واتهم النظام السوري مسلحين من المعارضة بالوقوف وراء هذا الهجوم.

بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف لقوات النظام على إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وأدى الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح على امتداد خطوط المواجهة بين مسلحي المعارضة والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى وقف شن الجيش هجوما على منطقة إدلب بما في ذلك مناطق قريبة بمحافظتي حلب وحماة.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يعيشون في تلك المنطقة في شمال غرب البلاد وحذرت من مغبة أي معركة لاستعادة سيطرة الدولة عليها.

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