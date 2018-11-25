أمطار غزيرة في الكويت وتحذيرات من تقلبات الطقس

أخبار الآن | الكويت العاصمة- الكويت (متابعات)

شهدت الكويت مساء أمس، أمطارا غزيرة مصحوبة بحبات البرد في بعض المناطق، ما دعا وزارة الداخلية لتحذير السائقين من خطر القيادة في مثل هذه الظروف. ودعت الوزارة إلى ضرورة توخي الحیطة والحذر، مطالبة بعدم التوقف المفاجئ على الطرق , لتجنب تعریض حیاتھم وحیاة مستخدمیھا للخطر, وضرورة ترك مسافة أمان كافیة بین المركبات.

وشهدت الكويت خلال الأسبوع الماضي أمطارًا غزيرة على مختلف المناطق نتجت عنها سيول وانجرافات وغرق في بعض الشوارع وأضرار مادية في الممتلكات، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، الأمر الذي أثار استياءً في البلاد من سوء الاستعدادات الرسمية لموسم الأمطار”.

وأظهرت مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوطًا كثيفًا للأمطار في عدة مناطق بالدولة، استمرارًا لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها البلاد.

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