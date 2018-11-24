​​​​​​​9 قتلى ونزوح آلاف آخرين عن ديارهم في سيول بالعراق

أخبار الآن | تكريت - العراق (رويترز)

قال رئيس بلدية الشرقاط في شمال العراق يوم الجمعة إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم , ونزح آلاف آخرون عن ديارهم بسبب السيول التي اجتاحت محافظة ذي قار جنوب البلاد. . وطالب مسؤولون في مدينة تكريت، وهي عاصمة محافظة صلاح الدين، بإرسال طائرات هليكوبتر للإنقاذ والمساعدة في عمليات الإجلاء.

وتمثل السيول التي جاءت بعد أمطار غزيرة مبكرة وغير معتادة ضغوطا إضافية على الحكومة العراقية الجديدة التي يتعين أن تقدم خدمات للسكان وأن تصلح المرافق في المحافظات التي تحملت عبء الحرب على تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017.

وتعرضت تلك المحافظات أيضا لسنوات من الإهمال الذي يقول منتقدون إن الفساد سبب فيه. ونشرت وكالة الأنباء العراقية لقطات من محافظة صلاح الدين التي توجد بها الشرقاط يظهر فيها سكان ينزحون في مراكب صغيرة عن ديارهم التي غمرتها المياه حتى منتصفها.

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