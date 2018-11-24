"هيئة تحرير الشام" تجرد المسيحيين بإدلب من عقاراتهم

أخبار الآن | إدلب - سوريا - (متابعات)



"هيئة تحرير الشام" أو ما يعرف "بجبهة النصرة" سابقا، ترسل بلاغات إلى مالكي العقارات في إدلب من المسيحيين من أجل تسليمها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي حسب ما قاله ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي



وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل صورة أحد هذه البلاغات الصادرة عن "مسؤول مكتب الدراسات" في الهيئة، وتحمل عنوان "مذكرة حضور"، إذ تطلب من مستلمها مراجعة المكتب خلال 3 أيام.

مصادر متطابقة أكّدت أن "هيئة تحرير الشام" تهدف من وراء هذه الخطوة أيضا إلى إسْكَانِ قادتها وعناصرها في العقارات التي يشغلها المسيحيون، لا سيما المسلحين الأجانب منهم.

ودعت المذكرة الأشخاص الذين تسلموها إلى مراجعة ما يسمى "مكتب العقارات والغنائم"، في خطوة تأتي في إطار ما تسميه الهيئة "أملاك النصارى"، بحسب ما ذكرت مصادر من داخل المدينة.

ويقول ناشطون سوريون إن الهيئة التي تضم عدة فصائل مسلحة متشددة، تعتبر أن لها "أحقية في تملك عقارات المسيحيين وتأجيرها والتصرف بها كما تشاء".

وكانت "جبهة النصرة" سابقا، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، قد تسببت في تهجير الآلاف من المسيحيين، على قلتهم، في مدينة إدلب، واعتقلت وقتلت الكثير منهم.

ولم يبق في المدينة هذه الأيام سوى ما يقرب من 1500 مسيحي، غالبيتهم من كبار السن، ممن لم تسعفهم صحتهم –على ما يبدو- على مغادرة المدينة، وآثروا التشبث بمنازلهم.

وأصبحت مئات العقارات التي تعود إلى مسيحيين في مدينة إدلب مهجورة منذ سنوات، إذ وكل أصحابها، الجيران أو الأصدقاء برعايتها، قبل أن تأتي "جبهة تحرير الشام" وتأخذها منهم عنوة.

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