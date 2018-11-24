مطالبات يمنية بوقف انتهاك الحوثي للأعمال الإغاثية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالب مسؤول يمني، بمواقف دولية حازمة وصارمة لمحاسبة ميليشيات الحوثي ومنع استمرار انتهاكاتها، بحق المنظمات الإغاثية الأممية والدولية، وآخرها زراعة الألغام في مخازن برنامج الأغذية العالمية بمدينة الحديدة غرب البلاد.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد وصل إلى مدينة الحديدة اليمنية، في إطار جهوده لعقد مفاوضات سلام الشهر المقبل في السويد بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي.

وأوضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، أن ما أورده المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بشأن تمركز الحوثيين ونشر قناصتهم وزراعة الألغام في عدد من مخازن البرنامج في الحديدة، تأكيد على ضرورة موقف دولي رادع لهذه الميليشيات.

واعتبر، تأكيد المسؤول الأممي، أن الحوثيين أكبر عائق أمام المساعدات الإنسانية في اليمن، "يكشف بوضوح ما تمارسه الميليشيات الانقلابية من انتهاكات إرهابية ضد المنظمات الإغاثية الدولية، وإسهامها المباشر في تردي الوضع الإنساني في الحديدة والمحافظات غير المحررة".

وعرض فتح، عدد من مضايقات ميليشيات الحوثي لعمل الجهات الإغاثية في الحديدة، بينها اقتحام مخازن برنامج الأغذية العالمي 3 مرات وإحراق مخازن البرنامج وإتلاف 40 ألف طن من المواد في تلك المخازن، إضافة إلى اختطاف 12 عاملاً من العاملين في المجلس النرويجي للاجئين في الحديدة، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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