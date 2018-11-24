قتلى من قوات سوريا الديمقراطية بهجوم لداعش في ديرالزور

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شن تنظيم داعش الإرهابي، هجومين على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة "قتل 10 عناصر على الأقل من قوات سوريا الديمقراطية ، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على موقع شرق قرية الكشمة قرب حقل نفط الكشمة شمال شرق مدينة "هجين" في ريف دير الزور الشرقي".

وأكد المصدر أن " مسلحي داعش الذين استغلوا الأحوال الجوية شنوا هجومين بعربات مفخخة وانغماسيين على مواقع قوات سوريا الديمقراطية الواقعة على أطراف مدينة "هجين" قتل خلاله أكثر من 15 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية بينما لاذ عدد منهم بالفرار وتركوا نقاطهم بعد هجوم مسلحي داعش".

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