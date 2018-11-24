غريفيث يتوجه إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يعتزم المبعوث الأممي للأمم المتحدة مارتن غريفيث التوجه إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية.
وأعلن مصدر في الأمم المتحدة أن غريفيث سيلتقي عدداً من المسؤولين في الحكومة الشرعية يوم الاثنين المقبل.
وكان المبعوث الأممي بدء مفاوضات يوم أمس الجمعة، في مدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن، حول قيام الأمم المتحدة بـ "دور رئيسي" في ميناء المدينة الذي يشكل شريان حياة رئيسي لملايين اليمنيين.
وقال المبعوث الأممي أمس الجمعة: "أنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد اتفقنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط الآن وبشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضا على نطاق أوسع".
وهذه أول زيارة يقوم بها غريفيث إلى المدينة منذ تعيينه في شباط/فبراير الماضي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس أن غريفيث "سيلتقي الإثنين مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض".
ويقيم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعدد من الوزراء اليمنيين في الرياض.
ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام، أعلنت واشنطن مساء الأربعاء الماضي أنها ستعقد مطلع كانون الأول/ديسمبر في السويد.
وأعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مشاركتها في المفاوضات.
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