غريفيث يتوجه إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

‏يعتزم المبعوث الأممي للأمم المتحدة مارتن غريفيث التوجه إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية.‏

وأعلن مصدر في الأمم المتحدة أن غريفيث سيلتقي عدداً من المسؤولين في الحكومة الشرعية يوم الاثنين المقبل.‏

وكان المبعوث الأممي بدء مفاوضات يوم أمس الجمعة، في مدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن، حول قيام الأمم المتحدة بـ "دور ‏رئيسي" في ميناء المدينة الذي يشكل شريان حياة رئيسي لملايين اليمنيين.

وقال المبعوث الأممي أمس الجمعة: "أنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد اتفقنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط الآن وبشكل ‏عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضا على نطاق أوسع".‏

‏وهذه أول زيارة يقوم بها غريفيث إلى المدينة منذ تعيينه في شباط/فبراير الماضي.

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وقال المصدر لوكالة فرانس برس أن غريفيث "سيلتقي الإثنين مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض".‏

ويقيم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعدد من الوزراء اليمنيين في الرياض.‏

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام، أعلنت واشنطن مساء الأربعاء الماضي أنها ستعقد ‏مطلع كانون الأول/ديسمبر في السويد.‏

وأعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مشاركتها في المفاوضات.‏





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