دي ميستورا يدعو للضغط على النظام السوري لإيجاد حل سياسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، السبت، إلى العمل سريعاً من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

وطالب دي ميستورا، الدول المعنية بهذا الملف، الضغط على النظام السوري، لاقناعه بأن الجمود ليس من مصلحته، مشدداً على أن التأخر في تحقيق السلام يمكن أن يشكل مشكلة كبيرة في هذا الوقت.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر متوسطي في روما، قبل أيام من تخليه عن منصبه نهاية الشهر الحالي، "إن الثمن الذي سيدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي".

ودعا الموفد الأممي الدول المعنية بالبحث عن حل سلمي في سوريا، الى الضغط على النظام السوري، لاقناعه بأن استمرار الوضع القائم حالياً لن يكون لمصلحته.

وكان النظام السوري، أعلن نهاية تشرين الأول/أكتور، رفضه لكيفية تشكيل اللجنة الدستورية التي يفترض أن تمهد لإطلاق الحل السياسي في سوريا.

وأضاف دي ميستورا أمام عدد من المسؤولين الأوروبيين وآخرين من الشرق الأوسط، في العاصمة الايطالية، أنه في حال كان كسب مزيد من الأراضي يعتبر عملية سهلة نسبياً، فإن كسب السلام يمكن أن يكون مشكلة كبيرة جداً.

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