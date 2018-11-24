دعوات عراقية لمنظمات دولية بشأن السيول

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

مع استمرار السيول التي تجتاح البلاد، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشأن هذه السيول التي ضربت مخيمات النزوح في نينوى وصلاح الدين.

ودعا الحلبوسي، بحسب البيان الحكومتين الاتحادية والمحلية إلى "التدخل العاجل واستنفار الجهود، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء تلك الأزمة الإنسانية".

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتابع باهتمام معاناة المواطنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين ومخيمات النزوح والخسائر التي تسببت بها السيول".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول أمطار غزيرة، الأمر الذى أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.



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