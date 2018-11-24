داعش يقتل 47 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بدير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قَتل تنظيم داعش سبعة وأربعين مقاتلاً من قوات ‏سوريا الديمقراطية في المعارك الدائرة منذ يوم أمس في بلدة البحرة بريف دير ‏الزور شرق سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واقتحم التنظيم البلدة، بعد معارك ضارية، مستفيداً من الأحوال الجوية الضبابية.‏

ويختبئ التنظيم في جيب بأقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية، حيث يتعرض لغارات ‏عنيفة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.‏



وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "شنّ تنظيم ‏داعش هجوماً واسعاً الجمعة على بلدة البحرة المحاذية للجيب الواقع تحت ‏سيطرته، مستفيداً من الأحوال الجوية الضبابية" في المنطقة.‏

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية على البحرة قبل أشهر عدة في إطار ‏معاركها ضد تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.‏

وتتضمن البلدة مقراً عسكرياً لتلك القوات ولمستشارين من التحالف الدولي، ‏بحسب عبد الرحمن.‏

وقتل 27 عنصراً من التنظيم المتطرف منذ الجمعة جراء الاشتباكات والقصف ‏الجوي على مناطق عدة بينها البحرة، بحسب المرصد.‏

وتعليقاً على هجوم التنظيم في البحرة، قال عمر أبو ليلى، المدير التنفيذي لشبكة ‏ديرالزور 24 المعنية بمتابعة أخبار المحافظة، أن "الوضع مخيف بعدما تمكن ‏داعش من تحقيق تقدم كبير خلال ساعات فقط مستغلاً الاجواء الضبابية".‏

واستأنفت قوات سوريا الديموقراطية منذ أسبوعين هجومها ضد التنظيم في ‏المنطقة.‏

واستقدمت مئات المقاتلين إلى محيط الجيب الأخير للتنظيم، في اطار مساعيها ‏لانهاء وجود عناصر التنظيم فيه والذين يقدر التحالف الدولي عددهم بنحو ألفي ‏عنصر.‏



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