تقدم جديد للجيش اليمني في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حررت قوات الجيش اليمني، تبة "رمدان" و"حصن باقم" والقرى المحيطة به بشكل كامل، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة شمال اليمن. وقالت مصادر عسكرية لوسائل اعلام يمنية ان قوات الجيش شنت هجومًا واسعًا على مواقع الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران في باقم، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضافت المصادر ان تعزيزات كبيرة وصلت إلى قوات الجيش بهدف استكمال تحرير مركز مديرية باقم من قبضة الميليشيات .

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