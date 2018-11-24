الهجوم الإرهابي على ليبيا استهدف مركزا للشرطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

استهدف هجوم لداعش مركز للشرطة في بلدة تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا، قُتل على إثره 9 أفراد على الأقلّ وخُطف 11 آخرون، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وهذا الهجوم هو الثاني في أقلّ من شهر، بعد هجوم أوّل تبنّاه تنظيم داعش وأدّى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ في 29 تشرين الأول/أكتوبر في منطقة الجفرة.

وقال مصدر عسكري لرويترز، إن المهاجمين استولوا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة حتى تمكن السكان من طردهم.

وشن تنظيم داعش هجمات متعددة على بلدات في جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي في عام 2016.

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