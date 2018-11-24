أكثر من 20 قتيلا في سيول تجتاح العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

قتل ثلاثة وعشرون شخصا وأصيب عشرون على الأقل بجروح، وفُقد ثلاثة من قوات البشمركة الكردية، فيما شُردت مئات العائلات، وتم تجريف الأراضي الزراعية وسقوط عدد من المنازل والأبنية، جراء السيول التي ضربت مناطق مختلفة في العراق يوم أمس، واجتاحت موجة سيول ضخمة مناطق متفرقة من العراق منذ ساعات الصباح الأولى.

وقالت مصادر إن سبعة أشخاص غالبيتهم من الأطفال لقوا حتفهم من جراء السيول التي اجتاحت قرية الحورية التابعة لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين على خلفية أمطار غزيرة هطلت فجراً، حيث أحاطت المياه بالمنازل وغرقت المزارع، وأوضحت أن مياه الأمطار والسيول أغرقت 800 منزل وقطعت التيار الكهربائي ودمرت طرق المواصلات.

وأضافت أن قوات من الجيش والشرطة وفرق الدفاع المدني هرعت إلى أماكن السيول في قضاء الشرقاط لإنقاذ الأهالي الذين أجبرتهم السيول على البقاء في الطابق العلوي وأسطح منازلهم بعد أن ألحقت السيول أضراراً كبيرة بممتلكاتهم باستخدام جهد الشرطة النهرية وفرق الدفاع المدني.

وذكرت المصادر أن ثلاثة من عناصر قوات البيشمركة فقدوا على خلفية سيول جرفت أحد مقار قوات البيشمركة في شمالي منطقة التون كبري في محافظة كركوك بعد موجة أمطار غزيرة هطلت فجراً.

وأشارت إلى أن قوات البيشمركة أطلقت أعيرة نارية في الهواء للاستغاثة وإنقاذهم، حيث سارعت قوات الشرطة الاتحادية المنتشرة في محيط المنطقة وفرق الدفاع المدني لتقديم العون لهم بعد أن جرفت السيول المقر بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى أن امرأة وابنها لقيا حتفهما إثر انهيار منزلهم في محافظة الناصرية جنوبي البلاد على خلفية سقوط أمطار غزيرة أدت أيضاً إلى إغراق الشوارع والأزقة، فيما طالبت الأجهزة الطبية والأمنية سكان المنازل القديمة بمغادرتها فوراً تحسباً من انهيارها بسبب استمرار غزارة الأمطار، وذكرت أن إحدى المدارس انهارت بمحافظة المثنى جنوب غربي العراق نتيجة غزارة الأمطار من دون قوع إصابات، حيث تضم خمسة صفوف دراسية تم تشييدها في سبعينيات القرن الماضي.

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