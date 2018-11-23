هيئة تحرير الشام تغتال ناشطين بارزين في إدلب

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اغتال مجهولون ناشطين بارزين في بلدة كفرنبل التابعة لمحافظة إدلب، شمال سوريا.

واتهم أهالي كفر نبل هيئة تحرير الشام التي تسيطر على البلدة، باغتيال رائد الفارس مؤسس راديو فريش المحلي، وحمود جنيد، مؤكدين أن مسلحين يتبعون الهيئة قاموا بإطلاق النار على الناشطين.

ويعتبر الفارس وجنيد من أبرز الناشطين في بلدة كفر نبل، وسبق أن تعرض الفارس لمحاولة اغتيال عام ألفين وأربعة عشر.

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