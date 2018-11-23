مقتل أمير الدواعش بمحافظة صلاح الدين

أخبار الآن| صلاح الدين- العراق (متابعات)

الأجهزة الأمنية العراقية تتمكّن من تصفية أحد أخطر القيادات الداعشية بمحافظة صلاح الدين.

وأفاد بيان رسمي بأن الداعشي المقتول والملقب بالكتكوت كان العقل المخطط للعديد من العمليات الإجرامية،كما شَغَل مهمة المشرف على حفر الأنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الآليات لولاية الشرقاط، وهو مطلوب للقضاء بتهم عدة وفق أحكام المادة 4 للإرهاب.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية العراقية فى قيادة عمليات صلاح الدين أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه بالتعاون مع لواء 91 ولواء 51 وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة إرهابية فى جزيرة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين تم قتل احد الإرهابيين الخطرين فى تنظيم داعش.

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