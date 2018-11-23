غريفث يصل الحديدة والحوثي يحاول عرقلة جهوده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

وكان قد وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى مدينة الحديدة اليمنية، في إطار جهوده لعقد مفاوضات سلام الشهر المقبل في السويد..

الأمم المتحدة، تسعى من خلال مبعوثها، إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات، وذلك بدعم من التحالف العربي لتحقيق السلام.

زعيم ميليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي، وضع عددا من الشروط للمشاركة في محادثات السلام اليمنية المقررة بداية الشهر المقبل، في سعي ٍ لعرقلة أحدث محاولة دولية لحل الأزمة.

وكان مشروع قرار قدمته بريطانيا حول اليمن إلى مجلس الأمن قد طالب بهدنة فورية في مدينة الحديدة لمدة أسبوعين، تهدف لإزالة كافة الحواجز وإيصال المساعدات الإنسانية.

لكن ميليشيات الحوثي خرقت الهدنة في الحديدة بعد ساعات من بيان أكدت فيها التزامها بالهدنة ، فيما تشهد المحافظة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والحوثيين بشكل متقطع بين الحين والآخر على خطوط التماس.

وفي السنوات الماضية، سعت القوات الشرعية والتحالف للخروج بحل سلمي لإعادة الاستقرار إلى اليمن.

في المقابل، تـُصر الميليشيات على الانقلاب على تعهداتها والسير قدما في مسار استخدام السلاح.

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