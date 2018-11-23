عشرات القتلى في انفجارين في باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل العشرات في انفجارين وقعا في باكتسان، الأول في سوق بمنطقة "أوراكزاى السفلى" الواقعة شمال غربى البلاد، والثاني استهدف قنصلية الصين في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان. وأكدت مصادر أمنية باكستانية، أن حصيلة ضحايا الانفجار الذى استهدف سوقا فى منطقة "أوركزاي السفلى" بلغت 30 قتيلا وأكثر من 40 جريحا ، فيما بلغت حصيلة الانفجار الثاني أربعة قتلى.



أضافت المصادر أن الانفجار وقع خارج باب مدرسة دينية تقع فى بلدة "كالايا" فى منطقة "أوراكزاي"، مضيفة أن هناك ثلاثة أطفال بين القتلى جراء الانفجار. وأشارت إلى أنه تم تثبيت قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد فى دراجة نارية وجرى تفجيرها، لافتة إلى أن عدداً من الأشخاص كانوا فى السوق يشترون بعض الملابس عندما انفجرت هذه القنبلة.



وقالت السلطات الباكستانية إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج. كما تم فرض طوق أمنى حول المنطقة التى وقع فيها الانفجار ولا يزال التحقيق جاريا.



استهداف لقنصلية الصين



هذا الانفجار، تزامن تقريباً مع محاولة مسلحين اقتحام القنصلية الصينية فى مدينة "كراتشي" جنوبى البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 من الشرطة الباكستانية وإصابة حارس أمن. وقال ضابط في الشرطة الباكستانية، إن مجموعة من أربعة رجال على الأقل حاولت دخول القنصلية الصينية، واعترض الحراس طريقهم عند نقطة مراقبة أولى.

وأوضح مسؤول أمني أنه جرى تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين، ما أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة. ووفقاً للمصدر نفسه ، فإن المجموعة المسلحة لاذت بالفرار. وتبنت مجموعة انفصالية ناشطة في إقليم بلوشستان الباكستاني الهجوم.في وقت أدانت الصين بحزم الهجوم.

باكستان تدين



باكستان من جهتها أدانت بلسان رئيس وزرائها عمران خان، الهجوم الذي استهدف القنصلية الصينية. وأوضح رئيس الوزراء، أن الهجوم يمثل اعتداء على علاقات الصداقة الباكستانية الصينية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهجوم، لن ينال من قوة هذه العلاقات، مشيداً بقوات الأمن الباكستانية التي تمكنت من إحباط الهجوم.

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