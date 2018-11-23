الرئيس العراقي يتحدث عن"حاضنات" الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



قال الرئيس العراقي برهم صالح خلال مؤتمر عقد في إيطاليا، إن البطالة والنزاعات التي شردت الملايين في الشرق الأوسط هي "حاضنات" للإرهاب وتؤدي إلى الهجرة غير الشرعية في أنحاء العالم.

وقال صالح في مؤتمر حوارات المتوسط إن "حشود الشباب العاطلين عن العمل، والفقر والنزاع هي حاضنات للإرهاب والتطرف، وهما الدافع لتوجه المهاجرين للفرار من بلادهم الخصبة والغنية ليطرقوا أبواب أوروبا.

وأكد أن العراق يعاني منذ عقود من العقوبات والنزاع، مشيرا إلى أن بلاده "كانت تاريخيا مركزا للتغيير" في المنطقة.

وتابع "يجب أن لا يكون محكوم علينا بهذه الدائرة من العنف" داعيا إلى وجود نظام في المنطقة يقوم على الأمن والتنمية الاقتصادية.

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