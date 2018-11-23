الجزائر تطالب باجتماع عاجل لدول اتحاد المغرب العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالبت الجزائر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بتنظيمٍ عاجل لاجتماع لمجلس وزراء الشوؤن الخارجية للاتحاد.

وذكرت المصادر ان وزارءَ شؤون خارجية الدول الأعضاء قد تم اطلاعهم على هذا الطلب الصحافة المغربية والجزائرية ربطت بين هذه الدعوة , وبين مبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دعا فيها الجزائر إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وكان العاهل المغربي قد جدد، قبل أيام، استعداد بلاده "للحوار المباشر والصريح" مع الجزائر، مقترحا، في هذا السياق، إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة "تنم مباشرة من قناعة الجزائر الراسخة، والتي عبرت عنها في العديد من المناسبات، بضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي وإعادة تنشيط هياكله".

وتابع: "وتأتي كذلك امتدادا لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الأفريقي المنعقدة في 17 و18 نوفمبر 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة القارية، والتي أولت اهتماما خاصا لدور المجمعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الأفريقية".

وخلال كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، قال العاهل المغربي: "بكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".

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