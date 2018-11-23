التحالف الدولي يستهدف جيب داعش الأخير شرق نهر الفرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (المرصد السوري)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية استهدفت الجيب الأخير المتبقي لتنظيم داعش عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقية.

وجددت طائرات التحالف الدولي ضرباتها الجوية على مواقع ومناطق التنظيم، بالتزامن مع عمليات قصف صاروخي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية بين الحين والآخر على أماكن التنظيم.

ونشر المرصد السوري منذ ساعات، أنه رصد تصاعد أعداد الخسائر البشرية في الهجوم الذي جرى اليوم الخميس الـ 22 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، وخلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حيث ارتفع عدد قتلى تنظيم داعش إلى 23، ممن قتلوا في الضربات الجوية التي طالت المناطق التي هاجموها في بادية دير الزور الشرقي، خلال محاولة مجموعات التنظيم مهاجمة حقل التنك النفطي.

وسقط القتلى في الغارات على جيب التنظيم وعلى محاور الاشتباك بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية، ليرتفع إلى 48 عدد القتلى خلال الـ 48 ساعة الاخيرة منذ أمس الأول الثلاثاء، خلال ضربات جوية للتحالف الدولي واشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، وليرتفع بدوره إلى 673 عدد مقاتلي داعش ممن قتلوا في القصف والاشتباكات والتفجيرات والغارات ضمن الجيب الأخير للتنظيم منذ الـ 10 من أيلول / سبتمبر الجاري.

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