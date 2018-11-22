مقتل 12 إرهابيا بعملية أمنية في سيناء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 12 إرهابياً خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن الوطني المصري، في أحد الأحواش المهجورة بمدينة العريش، شمالي سيناء.

وذكرت مصادر إعلامية، أن قوات الآمن رصدت مجموعة إرهابية، واستهدفتهم بعد عملية تبادل للإطلاق النار معهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن الوطني عثرت على أسلحة نارية وذخيرة، إضافة إلى عبوات ناسفة مع المجموعة الإرهابية.

وبحسب المصادر، فأن المواجهات الأمنية أسفرت في البداية عن مقتل 7 منهم، فيما تم تتبع خطوط سير باقى المجموعة، وتحديد تواجد 5 منهم فى شمال الطريق الدائرى على مقربة من المنطقة الأولى، وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم، مما أسفر عن مقتلهم.

ويشن الجيش المصري، حملات أمنية متعددة تستهدف إرهابيين في مختلف مناطق سيناء.

وتعد سيناء من المناطق التي يتخذ منها الجموعات المسلحة ملاذاً للقيام بهجماتهم التفجيرية وغيرها من العمليات.

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