مسعود بارزاني يزور بغداد لأول مرة منذ استفتاء الاستقلال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، مساء الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة له بعد استفتاء الانفصال.

وسيلتقي بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال زيارته لبغداد، رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي، وعددا من القادة السياسيين، من بينهم عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري.

ومن المقرر أيضاً أن يبحث حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعراق، ووضع قوات البيشمركة وحصتها من الموازنة العامة من التدريب والتسليح.‎

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لبارزاني بعد استفتاء الاستقلال الذي نظمه الإقليم في سبتمبر 2017، الذي سعى خلاله الأكراد إلى فتح باب التفاوض من أجل إقامة دولتهم، وهو ما أثار التوتر بسبب رفض الحكومة المركزية العراقية، والقوى الإقليمية والدولية.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في سبتمبر 2017، بعدم دستورية الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على الاستقلال، ودعت إلى إلغاء كل ما يترتب عليه.

وقالت المحكمة في حكمها إن "استفتاء إقليم كردستان غير دستوري ويجب أن يتم حل كل ما يترتب عليه وإلغاء نتائجه".

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