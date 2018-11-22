محمد بن زايد يزور اللوفر في باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متحف اللوفر في باريس وتجول في "مركز الشيخ زايد" الذي يقع في جناح الساعة بالمتحف.



وأكد أن العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية تمثل جانبا أساسيا ومهما في علاقات البلدين وتجسد الاهتمام المشترك بالثقافة ودورها في التنمية من ناحية وصنع السلام من ناحية أخرى.



وقال الشيخ بمناسبة زيارته للمتحف، إن المركز يبرز إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإن هذا المركز يجسد القيم التي كان يدعو إليها الشيخ زايد وفي مقدمتها التسامح والتعاون والتعايش بين البشر على اختلاف دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم وأماكنهم الجغرافية، ويتيح للزائرين من كل أنحاء العالم التعرف إلى إرثه الثري الذي يمثل مصدر إلهام للبشرية في بناء الحضارة، وإعلاء القيم الإنسانية والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية لشعوب الأرض كافة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن متحف اللوفر في باريس معلم ثقافي عالمي، وليس فرنسي فقط، يحفظ التراث الإنساني عبر العصور التاريخية المختلفة ويجسد الوجه المشرق للحضارة الإنسانية الذي يعبر عن الفن والإبداع والجمال ويؤكد أن الجمهورية الفرنسية الصديقة كانت، ولا تزال، مركز إشعاع حضاري، ليس على المستوى الأوروبي فحسب، وإنما على المستوى العالمي أيضا.

وأضاف: "إن متحف اللوفر- أبوظبي، الذي تم افتتاحه في عام 2017، هو تأكيد لما وصلت إليه العلاقات الإماراتية-الفرنسية خاصة في المجال الثقافي، من عمق وقوة، ويعد نموذجا للتعاون الإماراتي-الفرنسي في مجال الاحتفاء بالتراث الإنساني، وتحويله رمزا للسلام في ظل عالم يعاني الصراعات والتوترات في مناطق كثيرة منه، ويحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى استدعاء هذا التراث الإنساني المشترك الذي يؤكد وحدة الحضارة الإنسانية، وضرورة التعاون بين الدول والشعوب في مواجهة التحديات الكونية التي تستهدف الجميع من دون استثناء.

ورافقه إلى المتحفب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

مصدر الصورة: البيان

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