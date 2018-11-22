عواصف رعدية وأمطار متوقعة في جميع أنحاء السعودية يوم الخميس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (arabnews)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتراوح ما بين المتوسطة والشدية مصحوبة برياح تهب على العديد من المناطق في المملكة من يوم الخميس إلى يوم الاثنين.

وقال التقرير إن الطقس المتقلب سيبدأ يوم الخميس في مناطق عفيف والدامي والمنطقة المحيطة بها. كما ستصل العاصفة إلى الرياض والخرج ومناطق مجاورة أخرى يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار كثيفة للغاية يومي الأحد والاثنين، بالإضافة إلى هطول أمطار معتدلة إلى شديدة في المنطقة الشرقية ابتداء من يوم الخميس.

ومن يوم الخميس إلى يوم الأحد ، من المتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في منطقة القصيم ، بما في ذلك عنيزة وبريدة والروس والباكيرية بالإضافة إلى المحافظات والمراكز القريبة ، مع توقع هطول أمطار غزيرة يومي الجمعة والسبت.

من ناحية أخرى ، أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن قيادتها أنقذت ما مجموعه 2،157 شخصًا منذ الأربعاء الماضي حتى صباح الثلاثاء بسبب الأمطار التي ضربت هذه المناطق.

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