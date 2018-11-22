سلطات عجمان تحذر من ترك الجمال في الطرقات في "العيد الوطني"

خبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصدرت شرطة عجمان تحذيراً للمقيمين بعدم المشاركة في احتفالات "العيد الوطني الإماراتي" غير المعتمدة، وضمان الإبقاء على الجمال والخيول بعيداً عن الطرقات خلال الاحتفالات.

وأصدرت الشرطة توجيهاً يتعلق بالأنشطة المحظورة في اليوم الوطني الـ47 في 2 كانون الثاني (ديسمبر) من خلال موقعها الرسمي على توتير.

وتشمل هذه الأنشطة الامتناع عن تنظيم مسيرات غير مرخصة أو التوقف على الطرق الرئيسية أو محطات الحافلات أو استخدام أنظمة صوتية مكبرة في مركباتهم.

كما ذكر الإشعار الامتناع عن ركوب الخيل أو الجمال على الطرقات العامة خلال العطلة الرسمية، والتي تم إقرارها ليومي 2 و3 كانون الثاني (ديسمبر).

بالإضافة إلى منع تعليق الأعلام على الجزء الخلفي من السيارات لمنع إعاقة حركة المرور، أوتغيير لون السيارات، وطمس رقم اللوحة، وإضافة الصبغ الزائد إلى شبابيك المركبات أو ركوب عدد كبير من الأشخاص في مركبة واحدة.

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