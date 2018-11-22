خادم الحرمين يشارك في "العرضة" السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أداء العرضة السعودية، وذلك في ختام حفل إمارة وأهالي منطقة الحدود الشمالية احتفاءً بزيارة خادم الحرمين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للمنطقة وتدشين مشروعات تنموية بها.

وشارك الأمراء خادم الحرمين الشريفين أداء العرضة السعودية في ختام الحفل. وكرم خادم الحرمين الشريفين المتميزين من منطقة الحدود الشمالية، وسلمهم جوائزهم.

وقد شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور لوحة فنية بعنوان " وقفة فخر " من كلمات الشاعر فهد المساعد وأداء الفنانين محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس وألحان رابح صقر.

وضمن جولته على محافظات منطقة الشمال، دشّن خادم الحرمين الشريفين أكثر من 200 مشروعا تنمويا وخدميا في محافظة الجوف بتكلفة إجمالية تصل إلى عشرة مليارات ريال شملت القطاع الصحي والتعليمي والسكني.

أما الخدمي فشمل الطرق وتصريف السيول وإعادة تأهيل وإنشاء الحدائق والجسور وتطوير موارد الزراعة والري عدا عن المدن الصناعية وتوسيع دائرة موارد الطاقة المتجددة.

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