تشييد أبراج مراقبة أمريكية شمال سوريا

أخبار الآن | سوريا (صحف)



أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ، أن الجيش الأميركي سيراقب الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا حلفاء التحالف الدولي.

وأضاف ماتيس أن أبراج المراقبة ستكون ظاهرة بوضوح "ليلا ونهارا" من أجل أن يَعرف الأتراك موقعها بالضبط ، لافتا إلى أن هذا القرار اتـُخذ بالتعاون الوثيق مع تركيا.

وقال ماتيس لصحافيين في مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": "نحن نشيّد أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية، الحدود الشمالية لسوريا".

وأوضح أن الهدف هو التأكد من أن قوات " سوريا الديمقراطية"، وهو تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، لن تنسحب من المعركة ضد تنظيم داعش، ولسحق ما تبقى من التنظيم المتطرف.

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" أعلنت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد عشرة أيام على تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً.

ومنذ نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات "حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات "سوريا الديموقراطية"، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.

وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من قوات "سوريا الديمقراطية" وأنقرة.

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