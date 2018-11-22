الجبير: السعودية متحدة حول قيادتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة السعودية متحدة حول قيادتها ، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "خط أحمر" بالنسبة للسعوديين.

وشدّد الجبير على أن "السعودية ملتزمة بالرؤية التي قدمتها القيادة من حيث رؤية 2030 ومن حيث التحرك على طريق الإصلاح".

وقال الجبير في لقاء تلفزيوني مع قناة "CNBC" إن "البلاد تؤيد (القيادة) تماماً. كل مواطن سعودي يشعر بتمثيله في قيادته وكل سعودي يمثل قيادته".

وتابع أن العالم يجب أن يحكم على قضية خاشقجي فقط بعد أن تنشر السعودية نتائج التحقيق الخاص بها، قائلاً "انتظروا حتى الانتهاء من التحقيق، انتظروا حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين ارتكبوا هذه الجريمة، والإجراءات التي نضعها لمنع حدوثها مرة أخرى، ثم أحكموا علينا، إذا كنتم تعتقدون أن، محاكمتنا وتحقيقنا هزلي، فانتقدونا، لكن انتظروا حتى الانتهاء منه."

إقرأ أيضا:

إشادات بإجراءات الملك سلمان في قضية خاشقجي