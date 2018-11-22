الأردن يعلق الدوام في 13 مدرسة بسبب الطقس

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مديرية التربية والتعليم في منطقة البادية الشمالية بالأردن، عن تعليق دوام المدارس لطلبة الفترة المسائية بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد.

وقال عمر الهامي، مدير مديرية التربية والتعليم في البادية، إنه تقرر تعليق الدوام في 13 مدرسة، مشدداً على أنّ التعليق جاء حرصاً من الوزارة على الطلبة والمعلمين في المنطقة.

وفي ذات السياق، دعى جهاز الدفاع المدني الأردني المواطنين إلى أخذ أقصى تدابير الحيطة والحذر بفعل سواء الأحوال الجوية في البلاد.

وقبل أسابيع، لقي العشرات مصرعهم بفعل السيول التي اجتاحت منطقة البحر الميت في الأردن، بسبب الانهيارات التي حدثت في أكثر من منطقة في العاصمة الأردنية عمان.

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