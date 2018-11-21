قرقاش يؤكد التزام السعودية والإمارات بمساعدة اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن التزام السعودية والإمارات بمساعدة اليمن وشعبه، تاريخي ومستمر.



هذا ومن المقرر أن يصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفث إلى صنعاء، اليوم الأربعاء، في بداية التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل.



وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة على حسابه على تويتر الأربعاء إلى أن البرنامج السعودي الإماراتي "إمداد" يهدف إلى سد الاحتياجات الغذائية لما بين 10 إلى 12 مليون يمني.

وأوضح قرقاش أن هذا البرنامج هو مبادرة إنسانية مميزة، تضاف إلى الجهد الإنساني للبلدين في اليمن. وأضاف أن الحاجة إلى هذا التحرك العاجل مفهومة، مشدداً على أن التزام البلدين تجاه اليمن وشعبه تاريخي ومستمر.

وقدأعلنت السعودية والإمارات، الثلاثاء، عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني.

كما تهدف المبادرة الجديدة إلى تأمين الغذاء لـ10 - 12 مليون يمني.

وأعلن عن المبادرة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، ريم الهاشمي.

وقال الربيعة: "سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن"، لافتاً إلى أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات.

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