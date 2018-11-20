ولي العهد السعودي يشارك في قمة دول العشرين المقبلة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الاثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة مجموعة الـ20 المقبلة في الأرجنتين.

وأعلن الفالح، في مؤتمر صحافي، أن مشاركة ولي العهد في قمة الـ 20 هي جزء من جولة خارجية سيقوم بها.

وأوضح الفالح أن الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع وعد الشمال الاقتصادي، الخميس المقبل، بتكلفة 85 مليار ريال.

من جهته، ذكر نائب وزير الطاقة السعودي أن مشروع وعد الشمال سيوفر 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

ووعد الشمال هي مدينة لصناعات التعدين، وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربع للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربع لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربع.

وتقدر السلطات السعودية حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من الفوسفات الخام، أي نحو 7 بالمئة من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف.

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