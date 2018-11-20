العراق يعلن تنفيذه ضربات جوية داخل الأراضي السورية

أخبار الآن | بغداد- العراق (متابعات)



أعلن الجيش العراقي أن القوات الجوية التابعة له نفذت، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات ناجحة استهدفت مقاتلي تنظيم داعش في منطقتي السوسة والباغوز داخل الأراضي السورية.

وأسفرت الضربة عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابع لتنظيم داعش في منطقة السوسة.

وقال مركز الإعلام الأمني الحكومي للعراق، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية اليوم، ضربات جوية داخل الأراضي السورية، وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/خلية الصقور الاستخباراتية".

وأضاف المركز في بيانه: "الضربة أسفرت عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابع لتنظيم داعش في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة أخرى في منطقة الباغوز على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابياً وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".

وأشار البيان إلى أن "المعلومات تشير إلى تدمير الهدفين بالكامل" جراء هذه العملية.

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