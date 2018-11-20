إضراب عن الطعام في سجن حماة المركزي لوقف الإعدامات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات المعتقلين في سجن حماة المركزي وسط سوريا يضربون عن الطعام منذ أسبوع، وذلك احتجاجاً على صدور أحكام بالإعدام بحق عدد منهم.

ويطالب المعتقلون المضربون عن الطعام بالتوصل إلى تسوية تشمل جميع المعتقلين وخصوصاً الموجودة ملفاتهم لدى المحاكم الميدانية، كما تتضمن إلغاء أحكام الإعدام الأخيرة.

ويضم السجن المدني، بحسب المرصد، مئات المعتقلين المعارضين للنظام السوري.

وقال أحد المعتقلين، مفضلاً عدم ذكر اسمه، عبر هاتف خلوي تمكن من تهريبه إلى داخل السجن لفرانس برس، "بدأنا إضراباً عن الطعام منذ أسبوع احتجاجاً على إصدار المحكمة الميدانية العسكرية أحكاماً بالإعدام بحق 11 معتقلاً وقراراً بإحالتهم إلى سجن صيدنايا" الذي يعتبر أسوأ السجون السورية سمعة وتصفه منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ بشري".

وتتسم قواعد واجراءات محكمة الميدان العسكرية وفق المنظمة، بكونها على قدر كبير من "الإيجاز والتعسّف"، وغالباً ما تصدر أحكامها خلال بضعة دقائق من انعقادها.

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