قتلى بقصف النظام للمنطقة العازلة في إدلب

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل 8 أشخاص بينهم مدنيون في قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف إحدى البلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب شمالي غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتوصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة والمتشددة.

وبرغم الاتفاق تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصف متبادل بين قوات النظام والفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، إن "قوات النظام تستهدف المنطقة الممتدة بين بلدتي جرجناز والتمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، والواقعة ضمن المنطقة العازلة".

وأسفر القصف أيضاً عن إصابة نحو 20 شخصاً آخرين بجروح.

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