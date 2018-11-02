تعزيزات عسكرية ضخمة لتحرير ميناء الحديدة من الحوثيين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



دفعت الوية العمالقة بتعزيزات عسكرية ضخمة جديدة إلى مشارف مدينة الحديدة الساحلية (غرب) حيث تخوض معارك عنيفة منذ أكثر من أسبوعين ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية والموالية لإيران.

وقالت قوات العمالقة، في بيان نشرته أمس الخميس على موقعها الإلكتروني، أن التعزيزات العسكرية "وصلت إلى مشارف مدينة الحديدة استعداداً لاقتحامها"، مشيرة إلى "استعدادات لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي من قبضة ميليشيات الحوثي".

ووصف البيان التعزيزات العسكرية الجديدة بالضخمة، وضمت التعزيزات آلاف الجنود معززين بدبابات ومدرعات ومركبات وآليات عسكرية متطورة مقدمة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وذكر بيان العمالقة «أن هناك عملية تخطيط وتنسيق من قبل قوات ألوية العمالقة مع قوات التحالف العربي لإطلاق العملية العسكرية التي تعتبر العملية الأوسع ضد الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي»، لافتاً إلى أن قوات العمالقة «تسعى جاهدة لتجنيب المدنيين الذين تستخدمهم الميليشيات دروعاً بشرية في مسعى منها لإعاقة تقدم القوات نحو مدينة الحديدة» أهم موانئ البلاد على البحر الأحمر وتخضع لسيطرة المتمردين الحوثيين منذ أكتوبر 2014. وتتكون قوات العمالقة من 12 لواء قتالياً تضم أكثر من 30 ألف جندي معظمهم من المقاومة الجنوبية وشاركوا في عمليات تحرير مدن الجنوب اليمني التي قادها التحالف خلال الفترة مابين يوليو ونوفمبر 2015.

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