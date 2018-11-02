تدمير مواقع إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في صنعاء

... عاصفة الحزم: استهداف طائرات حربية يمنية تحركت بالديلمي قال الناطق الرسمي بإسم عاصفة الحزم العميد ركن أحمد عسيري أن وضع الميليشيات الحوثية سيء بعد إعلان عدد من الأولوية العودة لدعم الشرعية في اليمن.

... عاصفة الحزم تشن 7 غارات على ميليشيات موالية لعلي عبد الله صالح شنت مقاتلاتُ عاصفة الحزم، سبعَ غاراتٍ على ميليشيات موالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح في أرحب بصنعاء، كما استهدفت المقاتلاتُ ناقلاتِ دباباتٍٍ كانت في طريقها الى عدن ، و طائراتٍٍ كانت مخبأةًً بهدف دعم تحركات الميليشيات، وذلك بعد تحركها بقاعدة الديلمي، بينما استمر القصف المدفعي على الحدود السعودية لاستهداف الحوثيين.

... المواقع التي تم إستهدافها في عملية عاصفة الحزم قصفت القوات الجوية السعودية مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

... وصول أول باخرة نفط سعودية إلى اليمن وصلت الإثنين 29 تشرين الأول / اكتوبر أول باخرة نفط سعودية إلى ميناء عدن، محملة الدفعة الأولى من مشتقات النفط لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت

... الحوثيون وحزب الله أكبر المتضررين من العقوبات على إيران كشف تقريرُ لوكالة "اسوشييتد برس"، عن الجهاتِ التي سوف تتضرر بفعلِ العقوبات الامريكية ضد ايران، وسيكون حزب الله أكبر المتضررين من العقوبات، يليه مليشيا الحوثي