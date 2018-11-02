تدمير مواقع إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في صنعاء
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، استهداف مواقع عسكرية "مشروعة" بقاعدة الديلمي الجوية في العاصمة صنعاء.
وأوضح التحالف في بيان أنه خلال الغارات الجوية جرى تدمير مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية والمحطات الأرضية للطائرات بدون طيار.
وأكد التحالف على استمرار عمل مطار صنعاء ولا تأثير على الحركة الملاحية للطائرات الدولية والإغاثية.
ويأتي ذلك بعد مقتل 4 من مسؤولي إطلاق الصواريخ والتمويل لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة شمالي اليمن، بغارة نفذها تحالف دعم الشرعية، الخميس.
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