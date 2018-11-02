الصحفي الياباني العائد من سوريا يعتذر لبلاده

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال صحفي ياباني تم الإفراج عنه خلال الأيام الماضية، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الأسر في سوريا إنه تم اختطافه بمجرد عبوره الحدود، واعتذر عن التسبب بمشاكل لحكومته.

وقال إنه ذهب إلى سوريا في يونيو 2015 ليعرف بنفسه ما كان يحدث بالفعل وكيف أثر الصراع على الناس العاديين.

وأضاف ياسودا، وهو صحفي معروف بتغطيته لمناطق النزاع، أنه ارتكب خطأ على الحدود عندما واصل دخوله إلى سوريا حتى عندما قام مرافقوه المحليون فجأة بتغيير الخطط، واضطر لتتبع دليلين مجهولين. واحتجزه فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

وذكر أنه مسؤول بشكل كامل عن التسبب في المشكلات.

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