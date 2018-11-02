أبو الغيط: إنشاء منطقة خالية من أسلحة دمار شامل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بمسائل نزع السلاح أمس لمشروع المقرر الذي تقدمت به المجموعة العربية بخصوص عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

وأكد الأمين العام أن تنفيذ الخطوات العملية الواردة بالمقرر يمهد الطريق لإخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل، كما نبه إلي أن تناول موضوع أسلحة الدمار الشامل من منظور إقليمي هو السبيل الوحيد لضمان الأمن المتساوي لجميع دول المنطقة.

وأشار الأمين العام إلى أن هذا التصويت وضع حداً للتكاسل عن عقد المؤتمر المنشود موجهاً الشكر للدول التي أيدت مشروع المقرر، ومطالباً الدول المعترضة أو الممتنعة عن التصويت بإعادة النظر في مواقفها أثناء التصويت عليه لاعتماده في الجمعية العامة خلال الأسابيع القادمة.

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