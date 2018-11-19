ميليشيات الحوثي تختطف صيادين في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اختطفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، 18 صيادا في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بعد رفضهم في وقت سابق السماح للانقلابيين استخدام قواربهم في عمليات عسكرية ضد القوات البحرية التابعة للتحالف العربي.

وقالت المصادر إن الحوثيين اختطفوا الصيادين الثمانية عشرة بعد عودتهم من عرض البحر بقوارب صيدهم إلى ميناء الصيد بمدينة الحديدة، واقتادوهم إلى معتقلات خاصة بهم.

ووجه الحوثيون إلى الصيادين التهمة المعتادة، وهي التعاون مع القوات الحكومية والتحالف.

وكان الحوثيون أجبروا، منذ سيطرتهم على الحديدة، العشرات من الصيادين على التعاون معهم من خلال تحويل قواربهم إلى وسائل حربية، واستخدامها في زرع الألغام البحرية، ونقل مسلحيهم من سواحل الحديدة إلى الجزر اليمنية المتاخمة لها.



اقرا: غريفيث يؤكد فرصة إحلال السلام في اليمن