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قوة سودانية تحرر 84 أريترياً من تجار بشر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حررت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية السودانية 84 رهينة من الجنسية الأريترية احتجزهم تجار بشر شرق البلاد, بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين، لم تسفر عن وقوع ضحايا. وأفادت وكالة السودان للأنباء أن القوة تحركت إلى غابة (كراي درير) بعد تلقيها معلومات دقيقة , وطوقت المنطقة قبل أن تشتبك مع الخاطفين الذين قبضت على عشرة منهم, وتحرر المحتجزين.

وكشف مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا العميد علم الدين مشي؛ تفاصيل العملية، لافتاً الى أن الرهائن البالغ عددهم 84 رهينة بينهم 51 فتاة لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً كانوا في حالة إنسانية مزرية وتعرضوا إلى تعذيب وانتهاكات بالغة.

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