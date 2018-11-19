الكويت: القمة الخليجية ستحضرها كل دول المجلس

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن القمة الخليجية التي ستعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، ستحضرها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعرب الجارالله، في تصريح أدلى به للصحفيين عن توقعاته وتفاؤله بأن يكون مستوى التمثيل في القمة عال , ويليق بتجربة مجلس التعاون , ويجسد حرص قادة دوله في الحفاظ على هذه التجربة الرائدة.

وأضاف أنه منذ انعقاد القمة الأخيرة في الكويت والنهج الكويتي معروف بتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأن "نضع الخلاف الخليجي في إطار وأن نسعى إلى أن نواصل آليات عملنا الخليجي".

كما أشار إلى "أن اللجان الوزارية تجتمع في أكثر من مناسبة في دولة الكويت وبالتالي الحرص على استمرارية وإبقاء آلية مجلس التعاون موجودة وفعالة ومستمرة ومتواصلة".وذكر أن هذه القمة "تمثل بارقة أمل في إعادة إحياء الجهود الهادفة لاحتواء الخلاف الخليجي الذي طال أمده".

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