اتهامات للحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات في نينوى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اتهم الناطق باسم العشائر العربية في شمال العراق ,مزاحم الحويت، أمس، الحشد الشعبي، بخطف 8 من رعاة الأغنام وتعذيبهم داخل مقر تابع لهم في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، فضلا عن انتهاكات أخرى، كالإخفاء القسري والتعدي على النساء والسرقة.

وقال الحويت في حديث لوسائل إعلام محلية، إنّ قوة مدعومة من ست عجلات مظللة لا تحمل لوحات، منضوية تحت لواء الحشد الشعبي، قامت بعملية اختطاف ثمانية من رعاة الأغنام، من منطقة الخريجة التابعة إلى ناحية ربيعة، ضمن قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، مشيراً إلى أنّ القوة التابعة لأنصار الحجة قامت بالاعتداء على النساء وسرقة مبالغ مالية، وتم اختطافهم ونقلهم لمقر تابع لقيادي بالحشد الشعبي في مجمع سكني بقضاء سنجار، وأثناء اختطافهم تم تعذيبهم بأبشع الطرق.

وأضاف الحويت: «هذه القوة لم تقم بتبليغ الأجهزة الأمنية والفرقة 15 من الجيش العراقي، المسؤول عن حماية هذه المناطق»، مبيناً أنّ المختطفين هربوا من مركز الاحتجاز ولجأوا إلى القوات الأمنية في تلك المنطقة، وبعدها تمت مداهمة المقر التابع لميليشيات أنصار الحجة من قبل قيادة عمليات نينوى، ومن ثم اعتقال قيادي في الحشد ونقله إلى بغداد.



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