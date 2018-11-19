ألغام الحوثي تتسبب في وفاة صيادين في سواحل الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كما أوضحت مصادر في ميناء ابن عباس للإنزال السمكي أن الصياد عبدالجليل ناصر شبم (33 عاماً) وشقيقه نصر ناصر شبم (17عاماً) هما ضحايا انفجار اللغم البحري الذي نشره الانقلابيون على بعد أميال من الساحل.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت، في وقت سابق، عن نشر ميليشيات الحوثي، سلسلة أنفاق بحرية بمساعدة خبراء إيرانيين قرب ساحل المنيرة، إضافة إلى زراعة ألغام بحرية جنوب غربي ساحل ميناء "ابن عباس" شمال محافظة الحديدة.

كذلك تخشى الميليشيات حدوث إنزال بحري في تلك الجهات وفي الساحل الممتد بين الصليف والمنيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى قطع خطوط إمدادها القادمة من حجة وصعدة نحو مديريتي اللحية والصليف، وفق المواقع.

وتعمد الحوثيون زراعة ونشر ألغام بحرية بشكل عشوائي ومكثف في المياه الإقليمية اليمنية المطلة على البحر الأحمر لتهديد الملاحة الدولية، تسببت بأضرار جسيمة، وذهب ضحيتها عدد من الصيادين، كما تشكل خطراً كارثياً إذا ما جرفتها الأمواج صوب السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

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