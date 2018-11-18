منظمة نساء روجافا يطالبن بدورهن في صياغة الدستور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت مجموعةُ من منظمةِ نساء روجافا في القامشلي بشمال سوريا , بعقدِ ورشةِ عمل أمس , وذلك لإبرازِ دورهن في مستقبلِ سوريا, وضرورةِ إشراكِهن في صياغةِ دستورٍ جديد للبلاد. وتم تسليط الضوء في ورشةِ العمل , على دورِ المرأة في سوريا مستقبلاً، والنساء الكرديات بشكل خاص, وتم التشديد على أن الحقوق الكردية يجب أن تكون ثابتة في الدستور الجديد.

نُظمت ورشة العمل يوم السبت من قبل مجلة Bercav المؤيدة للمعارضة ، التي أُنشئت في كوباني في عام 2013، وتناولت حقوق والتزامات المرأة في مستقبل سوريا وأكدت الدور الذي يجب أن تلعبه في عملية السلام.

وقالت احدى المشاركات وتدعى "أسمهان داوود": إننا ندرك أنه يجب أن يكون لدى المسؤولين عن اعادة صياغة الدستور كافية، و يجب تكريس حقوق المرأة فيه" ، ودعت إلى تنظيم المزيد من ورش العمل في شمال سوريا. يأمل المشاركون في زيادة الطلب على ضمهم إلى الأمم المتحدة.

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