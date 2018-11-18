محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استضاف اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس وزراء جمهورية باكستان دولة عمران خان في زيارة رسمية للدولة.

ورحب برئيس الوزراء الباكستاني بمراسم استقبال رسمية عزف فيها السلام الوطني لباكستان كما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له عند وصوله مع الوفد المرافق إلى قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وصافح دولة عمران خان كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لرئيس الوزراء الباكستاني

وكان في استقبال ضيف البلاد.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير

الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل

ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وحمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

المزيد من الأخبار

الرئيس العراقي يختتم جولته الإقليمية بالرياض

التحالف يعترض صواريخ باليستية فوق مأرب

مصدر الصورة: وام