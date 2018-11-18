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مجلس النواب الأردني يقر قانون الضرائب الجديد

أخبار الآن | عمان - الاردن- (وكالات)                       


أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل فيما أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن البلاد ستدفع "ثمناً عالياً" إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبي جديد.

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون إن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

وفي وقت سابق هذا العام، زاد الأردن ضريبة عامة على المبيعات وألغى الدعم على الخبز في إطار خطة مالية مدتها 3 سنوات اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى خفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر/أيلول بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات في الصيف.
 

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