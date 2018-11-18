قتلى وجرحى جراء تفجير سيارة مفخخة في تكريت

أخبار الآن | تكريت - العراق - (وكالات)

افاد مصدر امني بمقتل واصابة العشرات بتفجير سيارة مفخخة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر ان “سيارة مفخخة انفجرت في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، ما اسفرت عن مقتل واصابة العشرات بجروح مختلفة”.

واوضح انه “تم نقل الجرحى الى مستشفيات المحافظة، فيما طوقت القوات الامنية مكان الحادث وفتح باب التحقيق لمعرفة الجناة”.

مصادر محلية قالت ان الانفجار الذي حصل في شارع الاطباء وسط مدينة تكريت ناجم عن سيارة مفخخة كانت مركونة في الشارع.



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