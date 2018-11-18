العاهل السعودي والرئيس العراقي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

أخبار الآن | الرياض - السعودية (متابعات)

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات بالرياض، اليوم الأحد، مع الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يزور المملكة حاليا.

وركزت المحادثات السعودية-العراقية على سبل تعزيز التعاون بين الرياض وبغداد، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الجانبين "استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وكان صالح، وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم قادما من العاصمة الإيرانية طهران، في أول زيارة للمملكة منذ توليه مهام منصبه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس العراقي في وقت لاحق اليوم، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للبحث في "تحريك الأوضاع الاقتصادية في العراق، إضافة إلى تعزيز العلاقة بين البلدين الجارين".

وتأتي زيارة الرئيس العراقي للسعودية ضمن جولة في المنطقة شملت الأردن، والكويت والإمارات وإيران.



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